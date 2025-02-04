Raporlu reçetelerde yeni dönem: O hastalar için hastane zorunluluğu kalktı

Haber Merkezi

Kronik hastalığı olan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, kronik hastaların reçete süresi dolduğunda hastaneye gitme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Yeni düzenleme ile birlikte, uzun süreli tedavi gerektiren hastalıkları bulunan bireyler artık ilaçlarını daha kolay temin edebilecek.

Bu değişiklik, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Önceden, reçete süresi dolan hastaların yeniden doktor muayenesinden geçerek reçete yazdırması gerekiyordu. Ancak yeni sistemle birlikte, hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan ilaçlarını almaya devam edebilecekleri belirtildi.

AİLE HEKİMLİKLERİNDEN YAZILACAK

Bu yeni uygulama ile birlikte artık kronik hastalıklara sahip olan hastalar hastaneye gitmeye gerek kalmadan aile hekimliklerinden reçete sürelerini uzatabilecekler. Söz konusu yeni uygulama, hipertansiyon, diyabet, astım, KOAH, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, nörolojik rahatsızlıklar ve diğer kronik hastalıkları bulunan bireyleri kapsıyor.

Kronik hastalar, doktorları tarafından düzenlenen uzun süreli reçeteleriyle ilaçlarını eczanelerden alabilecek ve her seferinde yeniden reçete yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak.

Ayrıca, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bireyler için de büyük kolaylık sağlayacak olan bu düzenleme, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasını amaçlıyor.