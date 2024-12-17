Hüseyin Topuz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki son maçında Rasta Vechta ile karşı karşıya gelecek.

Ligde üst üste beş maç kazanarak iyi bir çıkış yakalayan ve grupta ikinci sırada bulunan sarı kırmızılılar, rakibi karşısında alacağı avantajlı bir skorla play-in mücadelesine katılmayı hedefliyor.

Temsilcimiz Galatasaray rakibiyle İstanbul’da oynadığı ilk mücadeleyi 103-91 kazanarak 12 sayılık bir skor avantajı elde etti.

Basketbolseverler Rasta Vechta - Galatasaray maçının detaylarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Rasta Vechta - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Rasta Vechta - Galatasaray maçı ne zaman?

Rasta Vechta - Galatasaray maçı 17 Aralık Salı (bugün) günü saat 22.30'da başlayacak.

Rasta Dome Vechta'da oynanacak müsabaka Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.