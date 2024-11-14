Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 10. hafta maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 9 maçta 5 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes EuroLeague'de oynadığı son maçta deplasmanda bir başka İspanyol ekibi olan Baskonia'yı 84-89 mağlup etti.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 46 kez karşılaşırken, temsilcimiz 16 galibiyet ve 30 mağlubiyet elde etti.

Basketbolseverler Real Madrid - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Real Madrid - Anadolu Efes maçı 14 Kasım Perşembe (bugün) günü saat 22:45'te başlayacak.

Wizink Center’da oynanacak olan karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.