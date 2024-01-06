Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Rekorlar alt üst oldu! Tam 3 saat 4 dakika sürdü...

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan Real Madrid - Anadolu Efes maçı EuroLeague tarihine geçti.
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Anadolu Efes, lig lideri Real Madrid'e dört uzatma sonunda 130-126'lık skorla yenildi ve 19. maçında 12. yenilgisini aldı.
Tarihe geçti
Temsilcimiz Anadolu Efes 4 kez uzatmaya giden mücadelede Real Madrid deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
Real Madrid - Anadolu Efes mücadelesinde normal süre 81-81, ilk uzatma periyodu ise 91-91'lik eşitlikle noktalandı.
Mücadelede ikinci uzatma periyodu 102-102 tamamlanırken üçüncü uzatma periyodu 111-111 eşitlikle noktalandı.
EuroLeague tarihine geçen maçın dördüncü uzatma periyodunda ev sahibi Real Madrid karşılaşmadan 130-126 galip ayrıldı.
Tam 4 kez uzayan mücadele EuroLeague tarihinde 4 kez uzatmaya giden ilk maç olarak tarihe geçti.
4 uzatmaya giden tarihi Real Madrid - Anadolu Efes maçında kırılan rekorlar şu şekilde;
- Dört uzatmalı ilk maç
- Üç uzatmalı ilk maç
- Bir maçta en çok sayı atan takım (130 sayıyla Real Madrid)
- En çok sayı atılan maç (256 sayı)
- Bir oyuncunun tek maçta oynadığı en uzun süre 53:11 dakika (Shane Larkin)