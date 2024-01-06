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Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Rekorlar alt üst oldu! Tam 3 saat 4 dakika sürdü...

Real Madrid - Anadolu Efes maçı tarihe geçti! Rekorlar alt üst oldu! Tam 3 saat 4 dakika sürdü... Real Madrid - Anadolu Efes maçı, EuroLeague tarihinde dört kere uzatmaya giden ilk maç oldu.