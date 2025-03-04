Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Madrid derbisine sahne oluyor! Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırlıyor.

Santiago Bernabeu’da oynanacak olan dev karşılaşmanın rövanşı ise 12 Mart’ta yapılacak.

Real Madrid, son 16 turuna Manchester City’i iki kez mağlup ederek adını yazdırırken, Atletico Madrid ise grup aşamasını 18 puanla tamamlayarak üst tura çıkmayı başardı.

Peki, Madrid derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar!

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı 4 Mart günü saat 23:00'da başlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez