Real Madrid - Celta Vigo kupa maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Haber Merkezi

İspanya Kral Kupası son 16 turunda heyecan dorukta! Eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabéu'da Celta Vigo'yu ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında aldığı 5-2'lik mağlubiyetle Süper Kupa hayalini kaybeden Real Madrid, bu mücadelede taraftarını sevindirmek ve moral bulmak istiyor.

Maç öncesinde gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerinde. Özellikle genç yetenek Arda Güler'in sahada olup olmayacağı taraftarlar arasında büyük merak konusu.

Uzun süreli sakatlık döneminin ardından geri dönen Arda, bu maçta forma giyerek hem yeteneklerini sergilemek hem de takımına katkı sağlamak istiyor.

Real Madrid, ev sahibi avantajını kullanarak çeyrek finale adını yazdırmayı hedeflerken, konuk ekip Celta Vigo ise sürpriz bir sonuçla rakibini turnuvanın dışına itme amacında.

Futbolseverler, bu nefes kesen mücadelenin hem tarihi hem de ekran bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin detaylar…

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid, 16 Ocak 2025 Perşembe günü evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 23:30'da başlayacak.

Mücadele, Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.