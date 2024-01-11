Regaip Kandili'nde bu salavatı okuyan şifa buluyor Üç aylar başlangıcına kısa bir zaman kala, Müslümanlar Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetleri araştırmaya başladı. Bu gece idrak edilen Regaip Kandili’nde bu salavatı okumak şifa getiriyor.

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Regaip, sözlükte "bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

İslam aleminde özel bir yere sahip olan Regaip Kandili, bu yıl da Müslümanlar için ibadetlerle geçecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edileceğini belirtti.

Bu özel gecede Müslümanlar, Allah’a el açıp dua edecek ve ibadetlerini yapacak. Şifa bulmak isteyen ise, bu salavatı getirecek.

Şifa Salavatı okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi'l-kulûbi ve devâihâ ve âfiyeti'l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri'l-ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Ey Allah'ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların afiyeti ve şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle

Şifa Salavatı anlamı

Ey Allah’ım! Kalblerin tabîbi ve devası, bedenlerin afiyeti ve şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Efendimiz Muhammed'e, Ve onun mübarek nesline, ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm eyle.