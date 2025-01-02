Regaip Kandili'nde secdede 70 kere okunacak dua

Yağmur Dinç

2025'in ilk kandili, Üç Aylar'ın habercisi olan Regaip, 2 Ocak günü eda ediliyor.

Kandile ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bu günü dua ve ibadetlerle değerlendiriyor.

Oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an okumakla vakit geçirenler, bu güne özel bir dua olup olmadığını da araştırıyor.

Regaip Kandili duası kapsamında okunması gerekenler nelerdir merak ediliyor.

İşte özellikle tövbe etmek isteyenlerin secdede iken 70 defa okuyacağı o dua...

REGAİP KANDİLİ DUASI

Regaip Kandili'nde kılınacak namazların akabinde yetmiş kere:

Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."

“Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunur.