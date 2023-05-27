Reklam teklifi yağabilir! Şampuana bir kaşık koyun, etkiye bakın... Güzel ve dolgun saçlara sahip olmak isteyenlere, o gizli sırrı paylaşıyoruz...

Kadın-erkek fark etmeksizin, saçların sağlıklı görünmesi kişinin kendini iyi hissetmesi için önemli bir faktördür.

Saçların parlak, kepeksiz, temiz ve dolgun görünmesi için bakım ürünlerine başvuruluyor.

Saç derisi yağlı veya kuru, saç yapısı ince veya kalın telli olanlar, bakımlı saçlara sahip olmak adına birçok yöntem deniyor.

Peki, hiç şeker ile bakım yapmayı denediniz mi desek...

Şekerli şampuanın faydalarını duyan, koşa koşa denemeye gidiyor.

İşte şampuana şeker ekleyip saçınızı yıkarsanız bakın neler oluyor...

Şampuana 1 kaşık ekleyin

Şampuana şeker ekleyerek saçlarınızı daha temiz ve sağlıklı hale getirebilirsiniz. Şampuanınıza yaklaşık olarak bir kaşık şeker ekleyin.

Daha sonrasında saç derisine şekerli şampuanı, nazikçe masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra saçlarınızı durulayın.

Şeker şampuan ile birlikte aynı zamanda saçınıza da peeling yapacaktır ve bu şekilde yağlanmayı önleyecektir.

Aynı zamanda şeker saçlarınızın daha temiz, daha sağlıklı ve daha nemli görünmesine katkı sağlar.