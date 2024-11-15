Rekolte nedir? Rekolte ne demek?

Hüseyin Topuz
"Rekolte" kelimesi, tarım ve ziraat bağlamında sık sık kullanılan önemli bir terimdir.
Temel anlamıyla rekolte, bir tarım ürününün belirli bir dönemde elde edilen miktarını ifade eder.
Rekolte, tarım sektöründe üretim planlaması, ekonomi ve ticaret açısından büyük bir öneme sahiptir.
Peki rekolte nedir ve ne anlama gelir?
Rekolte nedir?
"Rekolte" kelimesi Türkçede "hasat" veya "ürün" anlamına gelir. Tarımda, belirli bir dönemde toplanan ürün miktarını ifade eder.
Örneğin, "bu yılın rekoltesi" ifadesi, o yılın hasat edilen tarım ürünlerinin toplam miktarını belirtir.
Bir buğday tarlasında hasat edilen toplam buğday miktarı o yılın buğday rekoltesini oluşturur.