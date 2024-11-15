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Rekolte nedir? Rekolte ne demek?

Rekolte nedir? Rekolte ne demek? Rekolte kelimesinin anlamı sık sık merak ediliyor. Özellikle tarım alanında sıkça kullanılan 'rekolte' terimi ne anlama geliyor? İşte yanıtı...