Rektör maaşları 2024: Rektör, rektör yardımcısı, asistan güncel maaşlar... 2024 yılı rektör maaşları merak ediliyor. En düşük ve en yüksek rektör maaşları ile birlikte, maaşları etkileyen faktörler de dikkat çekiyor. İşte rektör, rektör yardımcısı, asistan güncel maaşları…

Haber Merkezi

Rektör maaşlarına yapılan zamlar, eğitim dünyası ve kamuoyu tarafından takip ediliyor.

2024 yılı için belirlenen maaşlar, enflasyon oranları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından oluşturulan çerçeveye göre şekillendi.

Devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde maaşlar arasında farklılıklar mevcut.

Genelde vakıf üniversiteleri, mali durumlarına ve yönetim kurulunun kararlarına bağlı olarak daha yüksek maaşlar sunabiliyor.

Peki, merak edilen rektör maaşları tam olarak ne kadar?

EN YÜKSEK REKTÖR MAAŞI

En yüksek rektör maaşı 110.000 TL olarak açıklandı. Bu rakam, rektörlerin kıdemine ve görev yaptıkları üniversitenin büyüklüğüne göre farklılık gösterebiliyor

REKTÖR YARDIMCISI VE ASİSTAN MAAŞLARI

2024 yılı itibarıyla rektör danışmanlarının maaşları ortalama 25.100 TL seviyesinde. Ancak bu maaş, 22.600 TL ile 27.500 TL arasında değişkenlik gösterebiliyor.

Deneyim, akademik unvanlar ve üniversitenin prestiji gibi faktörler, maaşları etkileyen önemli unsurlar arasında.

Rektör asistanlarının maaşları ise 20.100 TL ile 32.500 TL arasında değişiyor.