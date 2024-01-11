Renault çıldırdı! 480 bin TL’ye 2024 model SUV otomobil… Bayiler dolup taşacak

Otomobil dünyasının öncü markalarından biri olan Renault, 2024 yılına damgasını vuracak müjdeli bir haberle geliyor.
Son dönemde artan otomobil fiyatlarına karşı, tüketicilerin beklentilerini aşan bir hamle yaparak sürpriz bir modelini resmen satışa çıkardı.
Artan otomobil fiyatlarına karşı uygun bir alternatif sunan Renault, Kwid modeliyle tüketicilere ekonomik bir çözüm sağlıyor.
Hem şık tasarımı hem de avantajlı fiyatıyla öne çıkan bu model, otomobil tutkunları arasında heyecan uyandırdı.
Renault Hindistan, popüler modeli Kwid'in 2024 versiyonunu 170.000 TL'den satışa sunarak otomobil tutkunlarına beklenmeyen bir sürpriz yaşattı.
Türkiye'deki fiyatıyla da belli olan Kwid, vatandaşın yüzünü güldürmeyi başardı.
480 bin TL'ye SUV araba
Renault'un popüler modeli Kwid'in Brezilya ve Hindistan pazarlarına özel satışa sunulmasının ardından, Türkiye'de otomobil tutkunları Kwid'in ülkemize gelip gelmeyeceğini sorguluyor.
Öne sürülen iddialara göre, Renault Kwid'in Türkiye'deki fiyatının 480.000 TL gibi bir rakam olabileceği belirtiliyor.
Türkiye'ye geleceği iddiaları, Renault tarafından henüz doğrulanmadı.