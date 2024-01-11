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Renault çıldırdı! 480 bin TL’ye 2024 model SUV otomobil… Bayiler dolup taşacak

Renault çıldırdı! 480 bin TL’ye 2024 model SUV otomobil… Bayiler dolup taşacak Türkiye otomotiv pazarının önde gelen markalarından biri olan Renault, yeni yılda otomobil tutkunlarını şaşırtacak bir sürpriz modelle karşımıza çıkıyor. 480 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çeken bu özel modelle arabası olmayan kalmayacak.