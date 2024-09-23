Resimde kaç üçgen var? 12 saniye içinde bulan, 120 IQ’lu çıkıyor 12 saniyede üçgen sayısını bulun ve IQ'nuzun 130'dan yüksek olduğunu kanıtlayın. Deneyenlerin yalnızca %2'si bunu çözebiliyor.

Haber Merkezi

Zekanızı zorlayacak bir bulmaca ile karşınızdayız!

Zaman kısıtlamalı resim bulmacalarının problem çözme becerilerini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Bu zeka oyunları, IQ’nuzu değerlendirmek için etkili bir yol sunuyor.

Araştırmalar, hızlı çözümler üretebilen bireylerin genellikle daha yüksek zekâ ve gelişmiş gözlem yeteneklerine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

IQ’nuzu test etmeye hazır mısınız?

Bu bulmacayı hızlıca çözebilmek, bireylerin analitik düşünme yeteneklerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Şimdi resme odaklanın ve toplam üçgen sayısını bulmaya çalışın.

Bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Hala bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik.