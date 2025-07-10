Resimdeki eksik sayı kaçtır? Keskin gözler iş başına...

Günümüzde zeka oyunları ve sayısal bulmacalar, hem zihni canlı tutmak hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Bu tür bulmacalarda en çok karşılaşılan sorulardan biri ise “Resimdeki eksik olan sayı kaçtır?” sorusudur.

Özellikle sınavlarda, zeka testlerinde ve çeşitli yarışmalarda sıkça karşımıza çıkan bu soru, dikkat ve mantık yürütme becerisini ölçer.

Peki siz aşağıdaki resimde eksik olan sayıyı bulabilecek misiniz? İşte o görsel...

1'den 52'ye kadar sayıların olduğu resimde bir sayı eksik. Bakalım bu eksik sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Bu tür dikkat gerektiren bulmacalar analitik düşünme yeteneğinizi geliştirmek için ideal fırsatlar sunar.

Eksik sayıyı doğru bulabilmek için sabırla her detayı incelemek ve olası tüm ihtimalleri değerlendirmek gerekir.

Görseldeki eksik olan sayıyı bulamayanlar için cevabı paylaşıyoruz. İşte resimdeki eksik sayı;

Resimdeki eksik sayı 50'dir.