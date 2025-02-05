Resimdeki ikinci adam nerede? Sadece zekiler 5 saniyede görebiliyor...

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Beyniniz bazen size oyun oynayabilir mi? Optik illüzyonlar tam da bunu yapıyor!

Gerçekte olmayan görüntüleri görmemize veya farklı algılamamıza neden olan bu görseller, yüzyıllardır insanları büyülüyor.

Antik çağlarda doğaüstü güçlere atfedilen bu yanılsamalar, aslında beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğine dair ilginç ipuçları sunuyor.

Renkler, şekiller ve desenler bir araya geldiğinde, gözlerimiz ve zihnimiz bazen hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyor.

Peki, siz bu görsel hileleri ne kadar hızlı fark edebilirsiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde, elinde balta, omzunda kuş olan bir adamın birini aradığı bir ada sahnesi yer alıyor.

Ancak resimde gizlenen bir adam daha var. Göreviniz ise ikinci adamı 5 saniye içinde bulmak.

Zaman sınırı içerisinde ikinci adamı bulan olağanüstü zeki okuyucularımızı tebrik ederiz.

İkinci adamı bulamayanlar aşağıdaki çözüme bakabilirler.