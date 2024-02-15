Resimdeki kadının kocası kim? Sadece keskin zekaya sahip olanlar bulabilir… Zeka seviyenizi test etmek için harika bir bulmacayla geldik. Bu resimdeki kadının yanında bulunan adamlardan biri kocası. Peki kocasının hangisi olduğunu bulabilir misiniz?

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Zeka oyunları beyin sağlığınızı korumanın ve geliştirmenin harika bir yoludur. Bu bulmaca sayesinde eğlenirken aynı zamanda zekanızı da kullanabilirsiniz.

Bu resimde bir kadının sol ve sağ tarafında duran iki erkek var. Ancak, işin aslı sandığınız kadar basit değil!

Sizin göreviniz ise bu kadının kocasının hangisi olduğunu bulmak.

Resmin detaylarına bakarsanız, kadının kocasının hangisi olduğunu anlayabilirsiniz. Cevap kadında saklı…

Resmin detaylarına dikkatlice bakarsanız, kadının telefonuna odaklanmanız gerektiğini fark edeceksiniz. İşte tam da burada bulmacanın cevabı saklı!

Kadının telefonunda, onun kocası olduğuna dair bir ipucu var. Bu ipucunu yakalamak için dikkatli olmanız gerekiyor.

İpuçlarına rağmen bulamadıysanız, cevap aşağıda: