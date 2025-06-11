Resimdeki kuşu görebilenler, kartal kadar keskin gözlü sayılıyor...

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Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon testinde, dikkatli gözler için ilginç bir meydan okuma yer alıyor.

Görselde ustalıkla gizlenmiş bir kuşu ilk bakışta görebilenlerin, kartal kadar keskin bir görüşe sahip olduğu belirtiliyor.

Görseldeki kuşu tespit etmek, sadece dikkat değil aynı zamanda güçlü bir gözlem yeteneği de gerektiriyor.

Optik illüzyon testleri, hem eğlenceli zaman geçirmenizi sağlıyor hem de beyninizin algı kapasitesini test etmenize yardımcı oluyor.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış kuşu bulabiliyor. Peki siz kuşu bulabilecek misiniz?

İşte, kuşun saklı olduğu o görsel...

Görselde kuşu hemen görebilenler, genellikle detaylara karşı son derece duyarlı bireyler olarak tanımlanıyor.

Eğer siz de bu gruba dahilseniz, görsel zekânız ve dikkat seviyeniz oldukça yüksek olabilir.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kuşu fark edebiliyor.

Resimdeki kuşu bulamayanlar için işte testin cevabı;