Resimdeki sinsi kediyi görenin IQ'su 140'ı zorluyor...

Yağmur Dinç

Optik illüzyonlar, bireylerde dikkat süresini uzatmak ve konsantrasyonu geliştirmek açısından oldukça faydalıdır.

Optik illüzyonlar görsel algıyı büyük ölçüde artırabilir ve beynimizin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bu bulmacalar yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi önleme potansiyeline sahiptir.

En keskin gözlere sahip olan sen misin?

Daha sonra 9 saniyede gizli kediyi bulun.

Kaynak: Reddit

Buradaki resimde bir grup baykuş görülüyor.

Ama yalnız değiller.

Baykuşların arasında bir kedi saklanıyor.

5 saniyede fark edebilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Bu optik illüzyon göz testiyle gözlem becerilerinizi test edin.

Resmi dikkatlice inceleyin.

Gizli kediyi buldunuz mu?

Son saniyeler kaldı...

Ve...

Zaman doldu!

İçinizden kaçı gizli kediyi bulmayı başardı?

Bunu başaranları tebrik ederim; gözlem yeteneğiniz çok iyi.

Hala çözüm arayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.