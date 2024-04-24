Resmen pamuk gibi yapıyor! Çamaşır makinesine o bitkinin yapraklarını koyan yumuşatıcıyı unutuyor...

Temiz, yumuşak ve hoş kokulu çamaşırlar için herkes mutlaka yumuşatıcı kullanıyor. Bu denli kullanan yumuşatıcılar pahalı olmasının yanında sağlık açısından kullanılmaması öneriliyor.
Çamaşır makinenize yumuşatıcı yerine ekleyebileceğiniz farklı alternatifler sayesinde çamaşırlarınızda hoş koku ve yumuşaklık yakalamanızda mümkün olabiliyor.
Hem maddi açıdan sizi zorlamayacak hem de sağlığınız için daha doğal olan bu bitkinin yaprakları çamaşırlarınızdaki hoş kokuyu ve yumuşaklığı doğal yollardan sağlıyor.
2-3 yaprak atın yumuşatıcıyı unutun…
Hoş kokusuyla kötü kokuları bertaraf etmekte oldukça başarılı olan defne yaprakları çamaşırlarınız içinde vazgeçilmeyecek bir yöntem olacak.
Defne yaprağı, mucizevi etkileriyle çamaşırlarınızın yumuşaklığını arttırmada, nazikçe parfümlemede ve çamaşırlarınızın renklerini solmaya karşı korumada oldukça etkili olacak.
Bir bez torbaya birkaç defne yaprağı koyun ve çamaşır makinenizin tamburuna yerleştirin. Bu yöntem, yaprakların yıkama işlemi sırasında yumuşatıcı ve hoş koku etkilerini yayarken yaprakların kıyafetlerinize dağılmasını da önler.