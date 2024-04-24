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Resmen pamuk gibi yapıyor! Çamaşır makinesine o bitkinin yapraklarını koyan yumuşatıcıyı unutuyor...

Resmen pamuk gibi yapıyor! Çamaşır makinesine o bitkinin yapraklarını koyan yumuşatıcıyı unutuyor... Çamaşır yıkanırken olmazsa olmazlardan biri de yumuşatıcılardır. Hem çamaşırların daha yumuşak olmasını hem de daha güzel kokmasını sağlayan yumuşatıcılar meğer o bitkinin yaprakları kadar etkili değilmiş. Yumuşatıcı yerine 2-3 yaprak koyun neler oluyor izleyin…