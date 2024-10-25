Resmen yasaklanıyor: Artık bu sigaralar kullanılmayacak

Haber Merkezi

İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigara satışına yönelik yeni bir yasak gündemde.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), dün yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayan yasa tasarısının Parlamento'da görüşülmeye başlandığını duyurdu.

Bu yasa, çevre kirliliği ve halk sağlığı endişeleri nedeniyle gündeme geldi.

Hükümet, işletmelere yasağın yürürlüğe girmesi öncesinde, ellerindeki stokları satmaları için bir son tarih de belirleyecek.

SON TARİH 1 HAZİRAN 2025

İngiltere hükümeti, tek kullanımlık elektronik sigara satışına getirilecek yasağın başlangıç tarihini kesinleştirdi.

Hükümet, yasağın 1 Haziran 2025'te yürürlüğe gireceğini duyururken, İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) ise yasağın ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulanması için Birleşik Krallık’a bağlı tüm hükümetlerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: DHA