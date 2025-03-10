Resmi Gazete’de yayımlandı! Kuryeler için yeni dönem başladı

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Posta sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler içeren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, özellikle pandemi döneminde büyük bir ivme kazanan dijital kurye hizmetlerinin artık daha kaliteli ve güvenli hale getirilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.

Yeni yönetmelik kapsamında kurye hizmeti sunan firmalara belirli standartlar getirilirken, hizmet sağlayıcıların lisanslandırılması ve denetlenmesi konusunda da önemli adımlar atıldı.

Böylece tüketiciler, daha güvenilir ve kaliteli bir hizmet alırken, sektörde faaliyet gösteren firmalar da belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecek.

AB STANDARTLARINA GEÇİLDİ

Bakan Uraloğlu söz konusu düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, "Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca, düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek." ifadelerini kullandı.