Resmi Gazete’de yayımlandı: LPG’de yeni sistem yürürlüğe girdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karar kapsamında Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansına sahip olanlara uygulanan indirimli teminat uygulaması tamamen kaldırıldı.

Bu kapsamda, daha önce indirimli teminat uygulamasından yararlanan LPG dağıtıcıları ve otogaz bayileri için bu avantaj tamamen kaldırıldı. Artık hem yeni işe başlayanlar hem de uzun süredir faaliyet gösterenler, tam teminat vermekle yükümlü olacak.

TEMİNAT TUTARLARI BELLİ OLDU

İndirim uygulamasının ardından yeni işe başlayan LPG dağıtıcıları 2025 yılı için 126 milyon lira teminat ödeyecek.

LPG otogaz bayisi lisans sahipleri ise ilk defa işe başlıyorlarsa bu yıl için 6 milyon 300 bin lira teminat ödeyecek.

Faaliyetine geçmişten bu yana devam eden ilgili lisans sahiplerinden ise 630 milyon liradan fazla olmamak üzere 2024'e ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesiyle bildirilen brüt satış toplamının yüzde 1'i kadar teminat istenecek.