Resmi Gazete’de yayımlandı! O teknolojik ürünlere indirim sınırı getirildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik kapsamında yenilenmiş ürün satışlarıyla alakalı önemli değişiklikler yaşandı. Yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla atılan adımlar dikkat çekti.

İndirim bütçelerinde de değişikliğe gidilen yönetmelik kapsamında söz konusu bütçeler hakkında sınırlama getirildi.

Söz konusu sınırlamanın özellikle firmaların rekabeti bozucu şekilde indirim yapılmasının önüne geçmesinde önemli bir adım olarak görüldü.

İNİDİRİMLER SINIRLANDIRILDI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasıyla israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesine yönelik olarak yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenleme yapıldı.

"Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde kullanılmış malın alınmasına ve yenilenmiş ürünün satılmasına yönelik olması koşuluyla, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.

Ayrıca büyük ölçekli elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmasının önüne geçmek için indirim bütçesine sınırlama getirildi.