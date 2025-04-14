Reyting nedir? Reyting nasıl ölçülür?

Hüseyin Topuz

Televizyon izleyiciliği denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri kuşkusuz "reyting".

Peki ama reyting tam olarak nedir, nasıl ölçülür ve neden bu kadar önemli?

Bilindiği üzere reyting, bir televizyon programının ya da kanalın izlenme oranını ifade eden bir ölçüm birimidir.

Yayıncı kuruluşlar, reklamverenler ve yapımcılar için büyük önem taşır çünkü reytingler, bir programın ne kadar izlendiğini ve dolayısıyla ne kadar ilgi gördüğünü gösterir.

Bu da doğal olarak reklam gelirlerini, program sürekliliğini ve hatta oyuncuların popülaritesini bile etkileyebilir.

Peki, reyting nasıl ölçülür? İşte yanıtı...

Reytingler nasıl ölçülür?

Türkiye’de reyting ölçümleri, bağımsız araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

Bu ölçümler genellikle belirli sayıda hane halkına yerleştirilen özel cihazlar aracılığıyla yapılır. Bu cihazlara "peoplemeter" denir.

Peoplemeter’lar, evde kimlerin ne zaman, hangi kanalı izlediğini tespit eder. Her birey kendine ait bir uzaktan kumandayla oturuma giriş yapar ve izlendiği süre boyunca veriler cihazda toplanır. Daha sonra bu bilgiler merkeze gönderilir ve analiz edilir.

Sonuç olarak, izleyici kitlesinin demografik yapısına göre ayrıntılı reyting raporları oluşturulur.