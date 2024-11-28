Rize diyenler yanıldı: Türkiye'de en çok çay tüketen şehir bakın neresi çıktı

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen listesini açıkladı. Sonuçlar ise tahminlerin çok ötesinde!

Geleneksel çayın kalbi olarak bilinen Rize ve çevresi yerine, ülkenin doğu illeri çay tüketiminde zirveye yerleşti.

Peki, ülkemizde en çok çay tüketen şehirler neresi oldu? Zirvedeki şehir şaşırtacak.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇAY İÇİLEN ŞEHİRLER

1- Gaziantep

2- Şanlıurfa

3- Muş

4- Diyarbakır

5- Mardin

6- Bitlis

7- Ağrı

Türkiye’nin en çok çay tüketen illerini açıklayan ÇAYKUR’un listesi, çayın kalbi sayılan Karadeniz Bölgesi’nin tahtını kaybettiğini gösterdi. Ancak dikkat çeken bir detay da bu bölgelerde tüketilen çayın türü oldu.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde çay tüketimi zirveye çıksa da, bu şehirlerde ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih ediliyor.