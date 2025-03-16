Roblox açıldı mı, açılacak mı? Mart 2025 Roblox'ta flaş gelişme...

Yağmur Uçar

Yaklaşık 80 milyon kullanıcısı olan Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararıyla kapatılmıştı.

Ağustos ayından beri erişime kapatılan Roblox, kullanıcıların merak konusu oldu.

Roblox’un açılıp açılmayacağı gündemdeki yerini korurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Roblox erişim engeli ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Peki; Roblox açıldı mı? Ne zaman açılacak? Mart 2025 Roblox son durum..

ROBLOX AÇILACAK MI MART 2025

Bakan Uraloğlu katıldığı özel bir yayında Roblox erişim engeli ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu Roblox’un açılmasının yeni bir mahkeme kararına bağlı olduğunu belirterek, "Roblox ve Discord için görüşmeler devam ediyor, mahkeme kararıyla kapatıldıkları için yeni bir mahkeme kararıyla açılmaları söz konusu. Mahkeme kararı alındıktan sonra biz de gereğini yapacağız." açıklamasında bulundu.