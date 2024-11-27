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Ronaldo ve Messi'yi geçebilecek mi? Lewandowski bunu başaran 3. futbolcu oldu!

Ronaldo ve Messi'yi geçebilecek mi? Lewandowski bunu başaran 3. futbolcu oldu! Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını geçti. Robert Lewandowski bunu başaran 3. futbolcu oldu...