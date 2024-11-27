Ronaldo ve Messi'yi geçebilecek mi? Lewandowski bunu başaran 3. futbolcu oldu!

Hüseyin Topuz
UEFA'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta dün başladı.
Barcelona'nın Brest'i 3-0 yendiği maçta 2 gol atan Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 100 gole ulaştı.
Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan üçüncü oyuncu oldu.
Polonyalı golcü maçta iki kez gol sevinci yaşarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. golüne ulaştı.
Devler Ligi'nde bu sezon 7. golüne imza atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla 17 gol, Bayern Münih formasıyla ise 69 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan diğer isimler 140 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve 129 golü bulunan Lionel Messi'dir.