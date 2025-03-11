RÖVANŞ ZAMANI: Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta oynanan ilk müsabakayı sahasında 3-1 kaybetti.

Glasgow Rangers ile temsilcimiz Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler Glasgow Rangers ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

Glasgow Rangers - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.