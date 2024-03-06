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Rüyada trafik kazası geçirmek ne anlama gelir? Kaza yapmak, kaza görmek, kazadan kurtulmak...

Rüyada trafik kazası geçirmek ne anlama gelir? Kaza yapmak, kaza görmek, kazadan kurtulmak... Rüyadanızdan "kaza" görerek kan ter içinde uyandıysanız, hemen anlamına bakın. Peki, rüyada kaza geçirmek ne demek? Trafik kazası görmek, kaza yapmak, kazadan kurtulmak ne anlama gelir? İşte manası...