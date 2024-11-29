S Sport’tan flaş karar! O maçlar yayınlanmayacak…

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, yasa dışı bahis reklamlarına yer verilmesi gerekçesiyle Saran Holding bünyesinde olan dijital yayın platformu S Sport+ hakkında yayın durdurma cezası verildi.

Verilen cezanın ardından platform yetkilileri tarafından yapılan açıklama sonrasına o maç yayınlarının yapılmayacağı duyuruldu.

Futbolseverleri yakından ilgilendiren bu karar sonrasında o lig maçlarının bu hafta yayınlanmayacağı paylaşıldı.

“REKLAMLARA MÜDEHALE HAKKIMIZ YOK”

RTÜK, S Sport+ üzerinden yapılan yayınlarda yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası uyguladı.

S Sport’un tarafından söz konusu ceza hakkında yapılan açıklamada, cezaya gerekçe olan bahis içerikli sanal reklamların ilgili liglerden gelen yayın sinyalinin bir parçası olduğu, yayıncı kuruluşun bu reklamlara müdahale hakkının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte yayın sinyali gönderiliyor. Yayıncıların bu sinyale müdahale hakkı yok" denilerek, durumun RTÜK ve diğer resmi kurumlarla defalarca paylaşıldığı belirtildi.

O LİG MAÇLARI YAYINLANMAYACAK!

RTÜK tarafından verilen cezanın ardından platform bu hafta sonu yayınlanacak olan La Liga ve Serie A maçlarını yayınlanmayacağı duyuruldu.

La Liga ve Serie A lig maçlarının yayınlanmama durumu hakkında ise "Bu yayınların devam etmesi halinde, yasal olarak daha ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz için bu kararı almak zorunda kaldık" açıklaması yapıldı.

Ayrıca, İzleyicilerin mağduriyetine neden olmamak adına Türkiye’ye özel sinyal talebinin yinelendiği bildirildi.