Saat 21.45'te: Galler-Türkiye maçı o kanalda şifresiz!
Haber Merkezi

A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

Maçı kaçırmak istemeyenler, hangi kanalda ve şifresiz mi merak ediyor.

İşte 6 Eylül Galler- maçı şifresiz yayınlanacağı kanal...

GALLER-TÜRKİYE MAÇI 6 EYLÜL 2024

Milli müsabaka şifresiz olarak ekranlarından canlı yayınlanacak.