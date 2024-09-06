Saat 21.45'te: Galler-Türkiye maçı o kanalda şifresiz!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül 2024 Cuma günü deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.
Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yapacağı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.
Maçı kaçırmak istemeyenler, hangi kanalda ve şifresiz mi merak ediyor.
İşte 6 Eylül Galler-Türkiye maçı şifresiz yayınlanacağı kanal...
GALLER-TÜRKİYE MAÇI 6 EYLÜL 2024
Milli müsabaka şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.