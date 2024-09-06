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Saat 21.45'te: Galler-Türkiye maçı o kanalda şifresiz!

Saat 21.45'te: Galler-Türkiye maçı o kanalda şifresiz! Bizim Çocuklar, bu akşam sahada! A Milli Futbol Takımı, saat 21.45'te Galler ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, o kanalda şifresiz olacak yayınlanacak. İşte maçın yayınlanacağı kanal...