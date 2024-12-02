Saat verildi: 10.00'da açıklanacak! Emeklileri direkt etkileyecek...

Yağmur Dinç

2024'ün son ayında da Türkiye'de ekonomi gündemi oldukça yoğun.

Yılın son ayında milyonlarca işçi ile işverenin gözü ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunda olacak.

Öte yandan emekli vatandaşların gündeminde, enflasyon farkı ve maaş zamları var.

Emekliler için son viraja girildi.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

EMEKLİ MAAŞINA ENFLASYON ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından salı günü saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Aralık ayında ise %1,5 oranındaki ar

tışla birlikte, emekli maaşlarına %16 ile %17 arasında bir zam oranı yansıtılacağı tahmin ediliyor. Bu oran, SSK ve Bağkur emeklileri için doğrudan fark yaratacak.