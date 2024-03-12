Sabah kahvenize 1 çay kaşığı ekleyin, o derde son verin… Sabah içtiğiniz kahveye eklemeniz için bir dizi öneri bulunur. Ancak ekleyeceğiniz bir çay kaşığı o baharat gün aşırı muzdarip olduğunuz o derdi ortadan kaldıracak. İşte, kahvenize eklemeniz gereken o baharat…

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Çoğu kişinin her sabah severek tükettiği içeceklerin başında kahve gelir. Sabah içtiğiniz Türk kahvesi sağlığınız için faydalar sağlar.

Birçok faydası bulunan kahveyi uyanır uyanmaz içmek istiyor ve kahvesiz uyanamıyorsanız kahvenizin içine ekleyeceğiniz o baharat ile sabah kahvenizi daha da vazgeçilmez hale getirecek.

Enfeksiyon ve iltihabı bitirmekte oldukça etkili olan o baharat sabah kahvesi ile buluştuğunda sindirim sisteminiz için mucizeler yaratıyor.

Özellikle sabah şişkinlik ve mide sıkıntıları ile uyanıyor ve günün geri kalanında bu şişkinliğe neden olan gaz gününüzü kötü etkiliyorsa bu yöntem tam size göre.

Türk kahvesine 1 çay kaşığı ekleyin…

Özellikle de yemek yedikten sonra çoğu kişinin yaşadığı şişkinlik problemi genellikle sindirim sistemi hareketlerinin bozukluğundan kaynaklanır. Ve bu problem çözülmediğinde sorun kramp ve sancıyla devam eder.

İşte bu sorunları bertaraf etmek sabah içtiğiniz Türk kahvesine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı tarçın ile ortadan kalkacak. Tarçın ile birlikte yaşadığınız şişkinlik ve gaz sorunu tarihe karışacak.

Tarçının sağlık üzerindeki faydaları saymakla bitmeyecek türden iken en önemli faydası ise vücuttaki iltihaba açtığı savaştır. Vücuttaki ağrıları dindiren tarçın, bağırsaklarda nitrozamine oluşumunu engellediği için kabızlığı engelliyor.

Tarçın sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle birlikte, sıklıkla sütle veya yoğurtla tüketilen bir baharatken en verimli halinin sabahları içilen kahvenin içine bir çay kaşığı (veya bir çubuk tarçın) eklemek daha etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor.

Düzenli olarak tüketildiğinde şişikinlik ve gaz sorununu ortadan kaldırmada oldukça etkili olacaktır.

Ancak, özellikle de herhangi bir rahatsızlığı olanlar, alerjisi olanlar ve hamilelerin tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekiyor.