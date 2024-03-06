Sabahları 21 tane kuru üzüm yiyin, vücudunuzu temizleyin

21 adet kuru üzüm yemek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) çok sevdiği alışkanlıkları arasında yer alır.
Sünnet olmasının yanı sıra kuru üzüm tüketmek, birçok sağlık sorununa da iyi gelir.
Üzümün kurutulması sonucu elde edilen bu meyve, sabahları düzenli tüketilmelidir.
İç organlardan tutun vücudun sistemlerine kadar etki edebilen kuru üzüm, hastalıklarla savaşır.
İşte her sabah 21 kuru üzüm yemenin faydaları haberimizde...
Kuru üzümün faydaları
Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunlarını hafifletir.
Serbest radikallerle savaşır ve hücresel hasarı azaltır.
Kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriği ile kemik yoğunluğunu artırır.
Antioksidanlar ve vitaminler sayesinde bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki yapar.
Lif, potasyum ve antioksidanlar içeren kuru üzüm, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir.
Yüksek doğal şeker içeriği sayesinde hızlı ve sağlıklı bir enerji kaynağı sağlar.
Antioksidanlar cilt sağlığını korur ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.
Anemi riskini azaltabilir ve vücutta demir eksikliğini önleyebilir.