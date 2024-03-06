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Sabahları 21 tane kuru üzüm yiyin, vücudunuzu temizleyin

Sabahları 21 tane kuru üzüm yiyin, vücudunuzu temizleyin Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilen kuru üzüm, 21 tane tüketildiğinde etkisini gösteriyor. İşte sabahları kuru üzümden 21 tane yemek bakın ne işe yarıyor.