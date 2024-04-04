Saçınızın seyrek yerlerine sürün, 1 haftada doldurun... Saç dökülmesi şikayetiniz var ise sonlandırmaya hazır olun. Dökülen saçların yerini dolduracak olan çözümü açıklıyoruz. Seyrek saçlar 1 haftada dolgunlaşacak...

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Aşırı dökülme nedeniyle git gide seyrekleşen saç dipleriniz, sizi üzmesin.

Bu estetik durmayan görüntüye dur demek aslında çok kolay.

Doğru bakım uygulandığında dökülme yerine saçlar çıkmaya başlayacak.

Tek yapmanız gereken aktara gitmek.

İşte seyrek saçların doğal ilacı...

Diplerine sürün

Biberiye suyu, saç derisinde biriken yağ ve kirleri temizleyerek saç derisinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Biberiye suyu, saç derisini canlandırarak saç köklerini güçlendirebilir ve dolayısıyla saç dökülmesini azaltabilir.

Biberiye suyunun içerdiği antioksidanlar ve besleyici maddeler saç foliküllerini besleyerek sağlıklı saç büyümesini teşvik edebilir.

Biberiye suyunu hazırlamak için bir avuç biberiye yaprağını kaynar suyla demleyin ve soğumaya bırakın. Ardından suyu süzün ve biberiye suyunuzu elde edin.

Saç derinize ve saçınıza masaj yaparak uygulayın. Özellikle saç derisine dikkatlice masaj yaparak kan dolaşımını artırabilirsiniz. 15-20 dakika bekletin ve sonra ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.