Sadece 20 gün kaldı: Gökten yağmur gibi yağacak... Dünya, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı kalıntılardan oluşan Oriyon meteor bulutuna girecek.

Yağmur Dinç

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

Halley Kuyruklu Yıldızı'nın bıraktığı kalıntılardan oluşan Oriyon meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Maksimum miktarı saat başına 10-20 adet ile zirveye ulaşacak olan bu meteorlar, görsel bir şölen sunacak.

Bu yılki meteor yağmuru, Ay’ın ışığının olmadığı karanlık bir gökyüzünde tepe noktasına ulaşacak.

İŞTE TARİHİ

Ekim ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Oriyon Meteor Yağmuru, 20-21 Ekim'de tepe noktasına ulaşacak.