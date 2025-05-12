Sadece 5 saniyeniz var! Resimdeki farklı sayıyı ilk bakışta bulabilir misiniz?

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Zihninizi sınamaya hazır mısınız? Bu görsel bulmaca, hem dikkat seviyenizi hem de odaklanma gücünüzü test edecek.

Sosyal medyada hızla yayılan bu zeka testi, sadece birkaç saniyede beyninizi çalıştırmaya yetiyor.

Aşağıdaki görselde, benzer rakamların arasında yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklı. Bu farklı sayıyı sadece 5 saniyede bulmanız gerekiyor!

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

İşte o resim;

İlk bakışta kolay gibi görünebilir, ancak sayılar arasındaki küçük farklar gözünüzden kaçarsa sonuca ulaşmanız mümkün değil.

Bu tür optik illüzyonlar, görsel algımızı sınarken aynı zamanda eğlenceli bir beyin egzersizi sunuyor.

Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 5 saniyeniz var. Süreniz başladı.

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...