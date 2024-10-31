Sadece bu şehirlerde yetişiyor! Şifası dilden dile dolaşıyor

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İç Anadolu’nun bereketli topraklarında, Sivas ve Tokat’ın yüksek kesimlerinde yetişen özel bir meyve, kış aylarında tezgahları süslüyor.

Dalından sarı veya turuncu renkte toplanan bu meyve, olgunlaşmasının ardından kararması beklenerek tüketiliyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şifa arayanların ilgisini çeken bu meyve, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.

TANSİYON VE ŞEKERE ŞİFA

İHA'da yer alan habere göre; Sivas'ta 30 yıldır pazarcılık yapan Ahmet Şarkışla, yerel halkın "vez" olarak adlandırdığı meyvenin kararınca tüketildiğini belirterek, “Sivas'ta bizim burada vez diye bilinir. Tokat'ta yetişir ve orada ismi üvez olarak bilinir. Bu meyveyi eskiler iyi bilirler, herkes bilmez. Şimdiki gençler neredeyse hiç bilmezler. Bu meyvenin ağacı yüksektir. Genelde Tokat tarafında yetişir. Tokat'ta da bu sene üretim azdı.

Soğuk algınlığına, tansiyona, bağırsaklara iyi geldiği biliniyor. İlk kez görenler bu dağ armudu mu diye soruyorlar, çördük zannedenler oluyor.

Bunu bu şekilde alıp eve götüreceksiniz ve mutfağa asacaksınız. 10 ila 15 gün içerisinde olgunlaşır ve kararırlar, kararanları alıp tüketeceksiniz. Büyüklerimiz çok faydalı olduğunu söylerdi.” dedi.