Sadece dahiler bulabiliyor! Resimdeki 23 sayısını 5 saniyede bulan dahi çıkıyor

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Optik illüzyonlar, renkler, ışık oyunları ve desenlerle beynimizi adeta ters köşe yapıyor.

Görsel algı sistemimiz sandığımız kadar kusursuz değil.

Gözlerimiz her ne kadar ışığı yakalasa da, o görüntüyü yorumlayan beyin; deneyimlerimiz, beklentilerimiz ve algı kalıplarımızla hareket ediyor.

Bu kez karşımızda sayılarla dolu karmaşık bir görüntü var. Ve bu görüntünün içinde ustalıkla gizlenmiş bir “23” sayısı var. Bu sayıyı 5 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıdaki görselde birden fazla 28 sayısı yer alıyor. Ancak aralarında 23 sayısı gizli.

23 sayısını 5 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor.

Eğer bulduysanız tebrik ederiz. Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: