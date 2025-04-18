Sadece dahiler bulabiliyor! Resimdeki 23 sayısını 5 saniyede bulan dahi çıkıyor

Haber Merkezi
Optik illüzyonlar, renkler, ışık oyunları ve desenlerle beynimizi adeta ters köşe yapıyor.
Görsel algı sistemimiz sandığımız kadar kusursuz değil.
Gözlerimiz her ne kadar ışığı yakalasa da, o görüntüyü yorumlayan beyin; deneyimlerimiz, beklentilerimiz ve algı kalıplarımızla hareket ediyor.
Bu kez karşımızda sayılarla dolu karmaşık bir görüntü var. Ve bu görüntünün içinde ustalıkla gizlenmiş bir “23” sayısı var. Bu sayıyı 5 saniyede bulabilir misiniz?
Yukarıdaki görselde birden fazla 28 sayısı yer alıyor. Ancak aralarında 23 sayısı gizli.
23 sayısını 5 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor.
Eğer bulduysanız tebrik ederiz. Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: