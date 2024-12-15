Sadece En Dikkatliler Çözebilir: Vampir Kim?

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Son yıllarda, resimli zeka testleri ve bulmacalar sosyal medyada hızla popüler hale geldi.

Hem eğlenceli hem de öğretici olan bu testler, zekanızı ve gözlem yeteneğinizi ölçmenin keyifli bir yolu.

Resimli bulmaca testleri, genellikle bir görsel üzerindeki farkları bulmayı, gizli nesneleri tespit etmeyi veya bir görseldeki tutarsızlıkları fark etmeyi gerektirir.

Bu testler, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir beyin egzersizi sunar.

Zor bir meydan okumaya hazır mısınız?

Yukarıdaki resimde 3 mahkum yer alıyor. Bu mahkumlardan bir tanesi vampir!

Göreviniz 5 saniye içinde vampir olan kişiyi bulmak.

İnsanların sadece %2'si bu bulmacayı zaman sınırı içinde çözmeyi başarıyor.

Vampiri bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.