Sadece etini yemeyin: Balık kafası ve kuyruğu bakın işe işe yarıyor...

Av sezonunun açılmasıyla birlikte sofralar yeniden balık kokmaya başladı.

Tezgahlarda hamsiden palamuda, sardalyadan lüfere kadar pek çok çeşit yerini alırken, Türk mutfağında balığın ayrıcalıklı yeri bir kez daha ortaya çıkıyor.

Ancak çoğu kişi, balığın yalnızca etini tüketiyor; kafası, kuyruğu ve kılçıkları ise çöpe gidiyor.

Oysa bu parçalar, sanılanın aksine yalnızca artıklardan ibaret değil; mutfakta son derece değerli ve farklı şekillerde kullanılabiliyor.

BÖYLE DEĞERLENDİRİN

Balık kafaları, özellikle çorba ve buğulama tariflerinde eşsiz bir lezzet veriyor. İçeriğindeki jelatin ve aromatik yağlar sayesinde balık kafasıyla yapılan çorba, hem besleyici hem de doyurucu oluyor.

Özellikle Karadeniz mutfağında bu yöntem oldukça yaygın.

Balık kılçıkları yüksek oranda kalsiyum içeriyor. Uygun şekilde temizlenip fırınlandığında çıtır hale geliyor ve salata ya da garnitürlerde kullanılabiliyor.

Ayrıca kılçık ve kuyruklar kaynatıldığında ortaya çıkan su, balık stoğu olarak çorbalar ve soslar için mükemmel bir baz oluşturuyor.