Sadece güvenlik değil; Arabadaki tutunma kollarının asıl işlevi bakın neymiş

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Hemen hemen her otomobilde bulunan tutunma kolları, basit bir tasarım gibi gelebilir.

Bu tutunma kolları ani fren, viraj veya tümsek durumlarında güvenlik hissi için kullanılıyor.

Peki, tutunma kollarının aslında çok daha farklı ve önemli amaçlara hizmet ettiğini biliyor muydunuz?

KONFOR DETAYI

Technology.org’a göre, bu kolların temel amacı aslında araca giriş ve çıkışı kolaylaştırmak.

Özellikle yüksek yapılı SUV ve kamyonet gibi araçlarda, tutunma kolları kullanıcıya büyük kolaylık sağlıyor.

Arabaya binerken kendinizi yukarı çekmek veya inerken destek alarak güvenli bir şekilde dışarı çıkmak için bu kollar oldukça işlevsel.

Bu kollar, sadece kazalardan korunma hissi değil, araç içinde daha fazla konfor sunmayı da amaçlıyor.