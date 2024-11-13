Sadece havuçla yapılıyor, kaşık kaşık yediriyor...

Yağmur Dinç

Evde havucunuz varsa, mutlaka deneyin!

Bol miktarda A vitamini deposu olan havuç, süt ve şekerle bir araya gelerek hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı ortaya çıkarıyor.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz havuç helvası tarifiyle siz de bu eşsiz lezzete ulaşabilirsiniz.

HAVUÇ HELVASI MALZEMELERİ

1 kg havuç

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

3-4 adet kakule

1/3 su bardağı kaju

1/3 su bardağı kuru üzüm

YAPILIŞI

Havuçları yıkayıp soyun, ardından ince rendelerle rendeleyin. Bir tavada veya genişçe bir tencerede tereyağını orta ateşte ısıtın.

Rendelenmiş havuçları ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Havuçlar biraz yumuşayana kadar karıştırarak kavrulmasına izin verin.

Kavrulan havuçların üzerine sütü ekleyin. Karıştırın ve süt kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin.

Süt büyük ölçüde çekilip azalmaya başladığında karışım koyulaşacaktır.

Şeker ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Şekerin tamamen erimesini bekledikten sonra, isteğe bağlı olarak kakule tozu, üzüm kurusu, ceviz veya badem gibi ek malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Helva koyulaşıp, süt tamamen çekildikten sonra, karışımı bir süre daha düşük ateşte pişirmeye devam edin, böylece şekerli karışım hafifçe kıvam alır.

Ilık veya soğuk olarak, üzerine fıstık, badem veya cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.