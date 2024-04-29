Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından konu hakkında aramalar hız kazandı.
Gözler Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı için yayımlayacağı başvuru kılavuzuna çevrildi.
Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler...
Başvurular ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun Mayıs ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor.
Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1’i acil sağlık hizmetlerinde, 7’si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8’i sağlık evlerinde, 35 bin 984’ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.