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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 36 bin personel alımı ilanı sonrasında, alım yapılacak olan kadro ve branş dağılımını merak uyandırdı. İşte konu hakkında merak edilenler...