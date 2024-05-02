Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı 2024: Başvurular ne zaman, branş dağılımı neler? Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı yapmak üzere harekete geçti. Farklı branşlarda gerçekleştirilecek personel temini için başvuru kılavuzu heyecanla bekleniyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte branş dağılımı ve diğer detaylar…

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için müjdeli bir haber var!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında büyük çapta personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte, sağlık alanında farklı branşlarda görev almak isteyen adaylar için kapılar açılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı ilanı, sektördeki iş arayanları heyecanlandırdı ve arama motorlarında yoğun araştırmalara yol açtı.

Hem sağlık sektörüne ilgi duyanlar hem de kariyerlerine bu alanda devam etmek isteyenler, başvuru şartlarını ve detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı detayları…

Başvuru ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği büyük personel alımı için başvuru tarihleri ve kılavuz henüz netlik kazanmadı. Başvuru süreciyle ilgili detayların, ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde başvuru kılavuzunun netleşmesi bekleniyor.

Branş dağılımı nasıl olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Alınacak personel dağılımı şu şekilde belirlendi: 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip.

Bu personellerden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, büyük çoğunluğu ise 35 bin 984'ü yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.