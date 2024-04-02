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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 8000 işçi alımı kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...