Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar Şubat ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yazılı ve sözlü sınav uygulanmadan kura sonuçlarına göre belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımında toplam kontenjan kadar yedek ve asıl aday belirlenecek.
Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, merakla beklenen o tarih...
Kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam edilmek üzere 8000 sürekli işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi nereden izlenir?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin Sağlık Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabından canlı yayınlanması bekleniyor.