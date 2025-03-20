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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Kura başvuruları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Kura başvuruları nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kuralarının çekileceği tarih...