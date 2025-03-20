Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Kura başvuruları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura takvimi hakkında aramalar hız kazandı.
Adaylar, kura takviminde belirtilen süreler içinde atama başvurusunda bulunabilecek.
Bilindiği üzere 13 Mart'ta başlayan başvuru süreci 19 Mart Çarşamba günü tamamlandı.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler atama kuralarının yapılacağı tarihe çevrildi.
Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?
Kura başvuruları nasıl yapılacak?
Kura başvuruları, "https://ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.
Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.
Kura çekimi ne zaman?
Başvuru sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası 15 Nisan'da çekilecek.