Sağlık Raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık Bakanlığı rapor ödeme ekranı

Sağlık Bakanlığı, sağlık raporu süreçlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı özel amaçlı sağlık raporlarının tamamlanabilmesi için ücret ödenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, Aile hekimliği birimlerinde düzenlenen belirli raporların geçerli sayılabilmesi için ödeme yapılması gerekecek.

Vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen rapor ödeme ekranı erişime açıldı.

Yeni sistem sayesinde ilgili raporlar için belirlenen ücretler, online olarak hızlı ve güvenli biçimde yatırılabilecek.

Peki, sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? İşte ödeme ekranı:

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sağlık Bakanlığı, www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden sağlık raporu ödemelerini kabul etmeye başladı.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve işlem kodu bilgileriyle platforma giriş yaparak, rapor türünü seçip ödeme adımına geçebiliyor. SBOS sistemi, hem kredi kartı hem de havale/EFT yöntemlerini destekliyor.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ilgili rapora e-Nabız veya e-Devlet sistemleri üzerinden kolayca erişilebiliyor.

SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ İŞLEM KODU NASIL ALINIR?

Online Başvuru: Vatandaşlar, www.sbos.saglik.gov.tr adresine giriş yaparak ilgili sağlık raporu için işlem kodu oluşturabiliyor.

SMS ile Başvuru: Telefonla işlem yapmak isteyenler için SMS seçeneği sunuluyor. T.C. kimlik numarası ve rapor türünü yazıp 2023numarasına SMS gönderen vatandaşlara işlem kodu kısa süre içinde iletiliyor.

Aile Hekimi Üzerinden: Rapor almak için aile hekimine başvuranlar, muayene sonrasında oluşturulan e-Rapor üzerinden işlem kodunu doğrudan sağlık personelinden temin edebiliyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş: 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş: 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu: 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I: 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II: 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş): 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi: 300 TL