Sağlık sektöründe deprem: Ünlü hastane zinciri iflas başvurusunda bulundu!

Haber Merkezi

ABD merkezli olan ve Kaliforniya, Pensilvanya, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinde 13’ten fazla hastane işleten ünlü sağlık devi Prospect Medical Holdings iflas başvurusu ile gündemde bomba etkisi yarattı.

İflas başvurusunu açıklayan ünlü hastane zinciri bu süreçte operasyonlarının devam edeceği bilgisini de paylaştı.

Prospect Medical’in iflası, bir yıl önce özel sermaye destekli Steward Health Care’in iflası sonrası yaşanan ikinci büyük iflas olarak dikkat çekti. Her iki şirketin de özel sermaye yatırımları nedeniyle yüksek borçlanma yaşadığı ve bu durumun hastanelerdeki kritik hizmetlerde aksamalara yol açtığı belirtildi.

400 MİLYON DOLAR BORÇ

13’ten fazla hastane işleten dev sağlık şirketinin 400 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle iflas korumasına başvurduğu bildirildi.

CBS News’te yer alan habere göre, Prospect Medical ve Steward Health Care, hastane gayrimenkullerinin değerlerini kullanarak yüz milyonlarca dolarlık ödemeler gerçekleştirdi. Bu ödemeler, hasta bakımına ayrılan bütçeyi azalttı.

Özellikle, Prospect Medical’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 457 milyon dolarlık temettü ödemesi, dikkat çekici bir örnek olarak gösterildi. Bu ödemenin 90 milyon doları CEO Sam Lee’ye, 257 milyon doları ise özel sermaye şirketi Leonard Green & Partners hissedarlarına aktarıldı.

SAĞLIK ALTYAPISINDA CİDDİ BOZULMA

Hastanenin iflas başvurusunun ardından, iki partili bir ABD Senato komitesi, Leonard Green ve Prospect Medical’in kâr odaklı mali yönetim politikaları nedeniyle sağlık altyapısında ciddi bozulmalara yol açtığını belirtti. Komite, bu modelin özellikle kırsal ve hizmetlerin yetersiz olduğu bölgelerde sağlık sistemini tehdit ettiğini ifade etti.