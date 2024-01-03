Sahibinden.com satıldı mı? İlanı olanlar dikkat! Türkiye'nin en popüler online ilan sitesi sahibinden.com, erişim problemi nedeniyle kapalı durumda. Yetkililer çözüm arayışında olduklarını açıklarken, satıldığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, sahibinden.com satıldı mı? Neden kapalı? Sahibinden.com ne zaman açılacak? İşte son durum...

ensonhaber.com

1999 yılından beri kullanıcıların hizmetinde olan "sahibinden.com" sitesi, birçok ürün ve kategoride alıcı ile satıcıyı buluşturuyor.

e-Ticaret platformu sahibinden.com özellikle gayrimenkul ve vasıta ilanları ile öne çıkıyor.

3 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde kullanıcıların giriş yapamadıkları site, gündem oldu.

Saatler geçmesine rağmen düzelmeyen erişim sorununa ilişkin "çözüm arıyoruz" açıklaması geldi.

Ortaya atılan iddialar ise işin gerçek boyutunu gözler önüne serdi.

Milyonların yanıt aradığı "Sahibinden kapandı mı", "sahibinden.com satıldı mı", "sahibinden.com ne zaman açılacak" sorularının yanıtı haberimizde...

İşte sahibinden.com'un kapanma sebebi ve son gelişmeler...

Sahibinden.com hakkında iddialar

Sahibinden com sitesi domain süresini uzatmayı unuttuğu için ödemesi gecikince boşa düştü ve Florida'dan bir network şirketi olan Network Solutions LLC tarafından 2025 yılına kadar satın alındı.

Alan adının kayıt bilgilerine baktığımızda, en son 2 Ocak tarihinde işlem yapıldığını ve alan adı süresinin 30 Aralık 2025 tarihine uzatıldığını görüyoruz.

Ayrıca sahibinden.com alan adının kayıt şirketi Network Solutions LLC olarak görülüyor.

Şirket açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Sahibinden, şu cümleleri kullandı:

Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.